В Гидрометцентре прокомментировали 'прогноз' на весну сурка Тимка

Погода в марте на Украине может быть "с сюрпризами". В частности, не исключен снег. "Прогноз" сурка Тимка о раннем наступлении весны может не сбыться.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала. "Что касается "прогнозов" Тимка, то будем, конечно, надеяться на раннюю весну, но информацией этого прекрасного сурка все-таки мы не руководствуемся", – в шутку заметила она (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"У нас свои прогнозы, у сурка свои", – сказала синоптик.

Она объяснила, что прогнозов на весну еще нет. Впрочем, исходя из наблюдений за погодой в Украине Хала предположила, что март может принести неожиданные "сюрпризы".

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"Прогнозов на весну еще просто нет, но по своему синоптическому опыту скажу, что действительно, особенно в первую половину марта, возможны сюрпризы. Даже в конце марта иногда такое бывает. Потому что в марте еще бывают затоки холода, и при низких температурах еще может выпадать снег", – предупредила синоптик.

"Я не буду говорить, что это характерно для Украины, но это случается. Так что, возможно, ситуация будет такой же и в этом году", – добавила она.

Как писал OBOZREVATEL, 2 февраля, в День сурка, харьковский сурок Тимко III спрогнозировал, что в этом году весна в Украину придет вовремя. Животное не увидело своей тени, а значит, согласно примете, весна должна быть ранней.