Погода в феврале: в Гидрометцентре назвали интересный нюанс

Погода в Украине в феврале будет достаточно нестабильной. Ожидаются перепады температур. В частности, с середины следующей недели снова небольшие морозы, хотя еще 5-6 февраля наблюдалась оттепель.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала. "В течение субботы-воскресенья немного потеплело и температура повысилась до +1… +2 градусов. На следующей неделе нас ожидают определенные температурные перепады", – сообщила она (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Начало следующей недели будет с положительными температурами, в середине недели снова возможно кратковременное похолодание, снова небольшие морозы, а дальше очередное потепление", – добавила синоптик.

В этом контексте она отметила: не исключено, что тенденция к динамическим изменениям погоды и перепадам температур будет сохраняться в течение всего февраля. "Нынешняя зима отличается такой динамичностью и изменчивостью", – отметила Хала.

Отвечая на вопрос, можно ли назвать украинскую зиму европейской, она сказала, что процессы глобального потепления наверняка отражаются и на Украине, но говорить о том, что "у нас пропадает зима", рано.

"Температура растет, зимы становятся более мягкими, но это не исключает холодных периодов, не исключает того, что у нас будут морозы и снегопады. Просто холодные периоды могут становиться более кратковременными", – пояснила синоптик.

Согласно данным, обнародованным Украинским гидрометцентром, в воскресенье, 6 февраля, в Украине ожидается достаточно теплая погода для этого времени года. Так, в центре и на западе температура днем может достигать +3 градусов, на юге +5 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, в Институте геофизики НАН Украины спрогнозировали, что в этом году наступление весны может быть довольно внезапным. Переходный период может быть очень кратковременным.