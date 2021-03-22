В Украину пришел снежный фронт: синоптик рассказала, как изменится погода

В Украине 22 и 23 марта будут наблюдаться снегопады и влажная погода из-за прихода атмосферного фронта.

Об этом на личной странице в Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, он растянулся от Черниговщины через Киев до западной части нашего государства.

"От Харьковщины через Днепр до Одессчины – еще одна облачная влажная атмосферная полоса. Между ними и на северо-западе – солнышко. Воздух явно холодный, повсюду", – отметила Диденко.

Аналогичные условия сохранятся и во вторник, 23 марта, уточнила синоптик. Так, в большинстве регионов удержится влажная погода и будет пролетать снег или мокрый снег.

Исключением станет лишь юг, где существенные осадки не предусматриваются (небольшой дождь может выпасть только во временно оккупированном Крыму и на Приазовье).

Ветер, согласно прогнозу Диденко, будет добавлять к сырости и холодному воздуху своего синоптического дискомфорта. Ведь он будет порывистым, порой до сильного, северного направления.

Температура воздуха в ночь на 23 марта составит 0...-5 мороза, а днем 23 марта повысится до +1...+5 градусов, в Крыму и на Закарпатье – до +4...+8 градусов.

В Киеве вторник также будет ветреным, прохладным и с периодическим небольшим снегом. Ночью ожидается -3...-5 градусов, а днем +2...+4 градуса. Ветер – с севера, порывистый, до сильного.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики ожидают, что в последние дни марта в Киеве должно начаться резкое потепление.

Что касается Украины в целом, то прогнозы свидетельствуют о том, что погода в Украине в начале апреля порадует настоящим теплом и солнечными днями, однако со второй половины месяца станет достаточно неустойчивой, вплоть до заморозков.