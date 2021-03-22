В Україну прийшов сніговий фронт: синоптикиня розповіла, як зміниться погода

В Україні 22 та 23 березня спостерігатимуться снігопади та волога погода через прихід атмосферного фронту.

Про це на особистій сторінці у Facebook попередила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, він розтягнувся від Чернігівщини через Київ аж до західної частини нашої держави.

"Від Харківщини через Дніпро аж до Одещини – ще одна хмарна волога атмосферна смуга. Між ними й на північному заході – сонечко. Повітря явно холодне, повсюди", – наголосила Діденко.

Аналогічні умови збережуться й у вівторок, 23 березня, уточнила синоптикиня. Так, у більшості регіонів втримається волога погода та пролітатиме сніг або мокрий сніг.

Винятком стане лише південь, де суттєві опади не передбачаються (невеликий дощ може випасти тільки в тимчасово окупованому Криму та на Приазов'ї).

Вітер, згідно з прогнозом Діденко, додаватиме до вогкості та холодного повітря свого синоптичного дискомфорту. Адже він буде рвучким, часом до сильного, північного напрямку.

Температура повітря в ніч проти 23 березня становитиме 0...-5 морозу, а вдень 23 березня підвищиться до +1...+5 градусів, в Криму та на Закарпатті – до +4...+8 градусів.

У Києві вівторок також буде вітряним, прохолодним та з періодичним невеликим снігом. Вночі очікується -3...-5 градусів, а вдень +2...+4 градуси. Вітер – з півночі, поривчастий, до сильного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики очікують, що в останні дні березня у Києві має початися різке потепління.

Що стосується України загалом, то прогнози свідчать про те, що погода в Україні на початку квітня порадує справжнім теплом і сонячними днями, проте з другої половини місяця стане досить нестійкою, аж до заморозків.