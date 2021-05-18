В Украину придут грозы и шквалы: синоптик рассказала, где ухудшится погода

Погода в Украине в среду, 19 мая, отметится циклонами, которые продолжит заливать регионы дождями с грозами. А в некоторых возможен и град.

Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее словам, в целом на значительной части континентальной Европы этот день будет дождливым а в Альпах даже ожидается снег.

В Украине же в среду предполагается северо-западный ветер. А на территориях Черниговской, Полтавской, части Киевской и Черкасской областей, местами в самом Киеве и на севере Днепропетровской области – южных направлений, умеренный, при грозе возможны и шквалы с градом.

Температура воздуха в большинстве областей в течение дней 19 мае ожидается на уровне +18... +23 градусов. На западе, а также Житомирщине и Киевщине будет немного прохладнее – в пределах +14... +19. В Киеве в среду тоже прогнозируют дожди и грозы.

"Берите зонты, будьте внимательны на дорогах, мокро, скользко! Днем воздух будет свежим, максимально близко до +18 градусов", – написала Диденко о погоде в столице.

Она добавила, что в ближайшей перспективе почти идеальной будет суббота, 22 мая, – солнечной и теплой.

По словам начальницы отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяны Адаменко, до 23 мая погода в Украине будет довольно неустойчивой, летнего тепла ждать пока не придется, но ночи станут теплее. Периодически в разных областях страны пройдут дожди, но уже к воскресенью они прекратятся.

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