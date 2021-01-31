В Украину придет сильный ветер со снегом и дождями: прогноз погоды на понедельник

Погода в Украине в понедельник, 1 февраля, будет снежной и дождливой, в некоторых областях значительные осадки и сильные порывы ветра.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По прогнозу, в части страны ночные морозы усилятся (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

В большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях ожидается значительный снег.

Днем в Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь. Налипание мокрого снега и порывы ветра до 15-20 м/с.

На дорогах в северных, центральных и Харьковской областях гололедица. Объявлен І уровень (желтый) опасности.

Температура воздуха ночью в центре, на юге и востоке будет колебаться от 0 до 2 тепла; на западе и севере от 6 до 13 мороза.

Днем теплее всего будет в южных, восточных и части центральных областей – от +7 до +12, а в северных и западных – от 1 до 4 мороза.

Погода в Киеве в понедельник будет снежной, ночью -5 -7, днем от 2 до 4 мороза.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют в Украине в феврале переменчивую погоду, как и в январе. Будет череда периодов потепления и похолодания.