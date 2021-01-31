Будет 'война' циклонов: синоптики дали прогноз погоды на февраль в Украине

Погода в Украине в феврале будет такой же переменчивой, как и в январе. Синоптики прогнозируют череду периодов потепления и похолодания. И все же экстремальных температур они не обещают.

В первой декаде февраля за погоду в стране будет сражаться сразу несколько циклонов. Будет и дождь, и мокрый снег.

Подробнее в том, какой погоды следует ждать в феврале, разбирался OBOZREVATEL.

Синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло сообщил OBOZREVATEL, что первые два дня февраля будут сравнительно холодными и "мокрыми". "1 февраля, в понедельник, ожидается дождь и мокрый снег и усиление ветра. 2 числа осадки могут сохраняться на северо-востоке", – уточнил он.

Как пояснил синоптик, это будет связано с выходом южного циклона: "Он не будет таким опасным как предыдущий, 27 января, но погодные условия все равно ухудшатся".

Со 2 февраля наступит период спокойной и теплой погоды. "Примерно до 7 февраля погода будет относительно спокойной. Температура днем будет выше 0 градусов, а ночью ниже 0, но на юге и востоке может быть небольшой плюс", – рассказал Мурмыло.

"Не жарко, просто положительная температура днем и преимущественно отрицательная ночью", – резюмировал он. И добавил, что этот прогноз в целом актуален для всей территории Украины.

Как пояснил синоптик, потеплением это можно было бы назвать, если бы воздух прогревался до +8… +10 градусов. "А так это просто нормальная зима, когда неустойчивый снежный покров, резкие вторжения тепла и холода".

Синоптик спрогнозировал, что в целом первая декада февраля "будет теплой и с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега, которые не будут охватывать большие части территории Украины".

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова сообщила OBOZREVATEL, что температура в февраля будет и повышаться, и понижаться, но в пределах первой декады надо ожидать похолодания.

При этом над территорией Украины будут "сражаться" сразу несколько циклонов. "Циклон, который идет с юга, будет основой. Он стремится попасть к тем циклонам, которые находятся на севере, и смещается в том направлении. В то же время в его тыл заходит область очень холодного воздуха, и он будет возвращаться к нам", – пояснила синоптик.

По ее словам, погодные "события" в первой декаде февраля будут связаны именно с этими процессами.

В частности, "не будет такого серьезного похолодания, как было предыдущее, но снежный покров усиливается". "В Киеве снега не так много, а по остальной территории страны, по югу южный циклон дал очень много снега", – уточнила она.

В конце первой декады ожидается "хорошее потепление", затем снова незначительное похолодание. "То тепло, то холод, но они не будут экстремальными", – пообещала синоптик.

"Мы говорим, что зима – это когда среднесуточная температура переходит через 0 градусов. В феврале температура будет неоднократно переходить через 0 к плюсовой, но это не значит, что зима кончилась. Такой неустойчивой погода будет до конца февраля", – подытожила она.