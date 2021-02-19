В Украину придет потепление: синоптик дала свежий прогноз

В субботу, 20 февраля, в Украину придет постепенное потепление. Самым ощутимым оно будет в западных и южных областях. В целом погода будет уютной и спокойной.

Такой прогноз обнародовала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. По ее данным, в этих областях дневная температура будет держаться на уровне +1...+5 градусов, а на Закарпатье воздух вообще прогреется до +7 градусов.

Что касается остальной территории, то там в течение дня ожидается 0...-5 градусов. На севере и северо-востоке местами возможно снижение столбика термометра до -8 градусов.

"Ближайшая ночь еще сильно поморозит, ночь на воскресенье уже будет с умеренным морозом, а днем в воскресенье практически повсеместно будет или около нуля, или с "плюсами", – написала Диденко.

Также она предупредила о возможных осадках. Так, в ночь на 20 февраля на западе Украины и местами на юго-западе пройдут снегопады. В других регионах скорее всего будет сухо из-за доминирования антициклона. Маленький снег может частично задеть только северные и восточные области.

В Киеве на выходных 20-21 февраля также будет почти без осадков и ожидается потепление. В ночь на субботу еще ожидается сильный мороз до -13...-15 градусов, но уже на следующий день температура упадет до 0...-2 градусов. Впоследствии потепление будет только усиливаться.

"В связи с существенным изменением погоды держите неподалеку свои условные "каптопрес" и "корвалол", может шатать и толкать. Очень осторожными нужно быть под домами, билбордами, большими деревьями, большими конструкциями – возможны оползни снега и льда", – предупредила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 февраля в Украине установилась ясная погода без осадков. Однако морозы местами усилятся до -24 градусов.

А в ближайшую ночь перед 20 февраля морозы достигнут -19 градусов. Укргидрометцентр также ожидает на выходных потепления и снега с дождем в некоторых регионах.