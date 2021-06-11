В Украину придет летнее тепло вместе с грозами: синоптики рассказали о погоде на 12 июня

Погода в Украине в субботу, 12 июня, ожидается теплой, однако облачной и дождевой. В большинстве регионов пройдут грозы. Температура в среднем достигнет +21 ... + 25 градусов.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. По прогнозу синоптиков, ветер будет преимущественно северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м / с.

Теплее всего будет в центре и на юге страны, – в отдельных населенных пунктах до +26. На остальной территории Украины днем столбики термометров поднимутся до + 25. Ночью будет прохладнее – в среднем +11 ... + 15 градусов.

Несмотря на тепло, Украину снова накроют дожди. В юго-восточных областях прогнозируют дожди с грозами. В частности непогода накроет Херсонскую, Полтавскую, Харьковскую, Днепровскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую область. Здесь кроме грозовых дождей, возможны шквалы ветра и град.

Видео дня

В то же время на западе страны ночью будет без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди.

В Киеве 12 июня будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 13-15 °, днем +24 ... + 25 °.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Лето-2021 в Украине не отличится жаркой погодой. Рассчитывать на температуру в районе +40 градусов не стоит, считает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.