Пaлата прeдставителей Конгресса США одoбрила прoект оборoнного бюджета на 2022 финансoвый год. Законoпроект предусматривает предoставление Украине 300 млн долларов помощи.

Об этом сообщило издание The Hill. Отмечается, что за законопроект прогoлосовали 316 конгрессменoв от обеих партий. Прoтив было 113 голосов.

Утвержденный документ определяет основные направления американской оборонной политики и устанавливает оборонные расходы США на уровне 777,9 млрд долларов.

В законопроект включили ряд поправок, среди которых: новые санкции против "Северного потока-2", использование титана из Украины вместо ресурсов из Китая и России, от которых сейчас зависимы США, а также новые санкции против российских олигархов, чиновников и медийных лиц.

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Кроме этого, законопроект предусматривает предоставление 300 млн долларов помощи Украине, а также предлагает увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО - в Польше, Румынии и Балтийских странах.

"Мне приятно, что в оборонном законопроекте Сената предусмотрено продление действия и увеличение помощи для нашего союзника Украины. Очевидно, что инициатива в отношении Украины продолжает предоставлять нашим союзниками в Украине помощь необходимую для защиты суверенной территории – на суше, на море и в воздухе" , – заявил один из инициаторов увеличения помощи Украине сенатор Роб Портман.

Для окончательного утверждения оборонного бюджета нужно, чтобы этот законопроект приняли в Сенате. Закон вступит в силу после подписания президентом США Джо Байденом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комитет сената США по международным отношениям проведет закрытые слушания, на которых обсудят российский газопровод "Северный поток - 2", который, по мнению многих законодателей, может нанести вред Украине и другим союзникам в Восточной Европе.