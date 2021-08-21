В Украину на День Независимости ворвутся дожди с грозами: прогноз погоды на выходные
Погода в Украине на длинные выходные, связанные с празднованием Дня Независимости, будет переменчивой. Так, в воскресенье, 22 августа, будет тепло и солнечно, а вот уже 24-го возможны дожди и грозы.
Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Согласно ее прогнозу, в воскресенье погода будет достаточно комфортной – в течение дня ожидается +22+27 градусов, только на востоке и юге до +28 градусов.
"Дожди 22 августа маловероятны, будет преобладать сухая погода, лишь в западных областях возможны локальные грозовые дожди", – отметила Диденко.
Сухо и солнечно будет, в том числе, и в Киеве. Температура воздуха +23+24 градуса.
На День Флага, 23 августа, по прогнозу синоптика, температура воздуха существенно не изменится, лишь в западной части станет больше дождей.
А вот уже 24 августа дожди и грозы возможны периодически в западных и северных областях Украины и в Винницкой области. На остальной территории сухо.
"На Западе температура воздуха будет невысокой, +17+22 градуса, значительная часть территории Украины прогреется до +25+29 градусов", – отметила Диденко.
Напомним, ранее синоптики уточнили прогноз погоды на День Независимости в Украине. Отмечается, что по всей территории страны в течение долгих выходных ожидается преимущественно солнечная и ясная погода. Местами она будет сопровождаться осадками, в том числе, и на праздник.
А вот осень этого года будет прохладной. По прогнозам синоптиков, снег пойдет уже в ноябре, а температура воздуха опустится до -2 градусов. В сентябре начнется постепенное похолодание, но без дождей. А октябрь также предполагается солнечным и без осадков. Температура воздуха днем в среднем ожидается +22...+25 градусов, ночью похолодает до +12 градусов.
Согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в сентябре украинцев ждет еще 10 теплых дней. Но уже потом пойдут дожди и похолодание.
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 августа в Украине бушевала непогода. Грозы, дожди и град пронеслись над Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской и Черниговской областями. Без электричества в стране оказались 138 населенных пунктов.
17 августа непогода прокатилась Украиной, наделав бедствия в нескольких областных центрах. В частности, в Хмельницком мощный ливень превратил часть улиц в реки. Люди вынуждены были пробираться домой по колено в воде
Мощный ураган пронесся и Черновицкой областью. Стихия повалила десятки деревьев и частично обесточила населенные пункты.