В Украину на День Независимости ворвутся дожди с грозами: прогноз погоды на выходные

Погода в Украине на длинные выходные, связанные с празднованием Дня Независимости, будет переменчивой. Так, в воскресенье, 22 августа, будет тепло и солнечно, а вот уже 24-го возможны дожди и грозы.

Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Согласно ее прогнозу, в воскресенье погода будет достаточно комфортной – в течение дня ожидается +22+27 градусов, только на востоке и юге до +28 градусов.

"Дожди 22 августа маловероятны, будет преобладать сухая погода, лишь в западных областях возможны локальные грозовые дожди", – отметила Диденко.

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Сухо и солнечно будет, в том числе, и в Киеве. Температура воздуха +23+24 градуса.

На День Флага, 23 августа, по прогнозу синоптика, температура воздуха существенно не изменится, лишь в западной части станет больше дождей.

А вот уже 24 августа дожди и грозы возможны периодически в западных и северных областях Украины и в Винницкой области. На остальной территории сухо.

"На Западе температура воздуха будет невысокой, +17+22 градуса, значительная часть территории Украины прогреется до +25+29 градусов", – отметила Диденко.

Напомним, ранее синоптики уточнили прогноз погоды на День Независимости в Украине. Отмечается, что по всей территории страны в течение долгих выходных ожидается преимущественно солнечная и ясная погода. Местами она будет сопровождаться осадками, в том числе, и на праздник.

А вот осень этого года будет прохладной. По прогнозам синоптиков, снег пойдет уже в ноябре, а температура воздуха опустится до -2 градусов. В сентябре начнется постепенное похолодание, но без дождей. А октябрь также предполагается солнечным и без осадков. Температура воздуха днем в среднем ожидается +22...+25 градусов, ночью похолодает до +12 градусов.

Согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в сентябре украинцев ждет еще 10 теплых дней. Но уже потом пойдут дожди и похолодание.

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