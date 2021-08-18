Ломал деревья как спички: на Буковине пронесся мощный ураган. Фото и видео

Мощный ураган 17 августа пронесся Черновицкой областью. Стихия повалила десятки деревьев и частично обесточила населенные пункты.

Об этом сообщает издание "Молодой буковинец". Очевидцы делились кадрами последствий непогоды в социальных сетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам местных жителей, сначала прошел ливень с грозой и шквалами, после которых автомобильные трассы встелилися листьями и поваленными частями деревьев.

Видео дня

Черновчанин Ярослав Адамчук, публикуя фото в сети, отметил, что подобная ситуация возникла во вторник на части трассы Черновцы – Берегомет.

Кроме этого, ураган затронул бывший Новоселицкий район, расположенный на границе Буковины и Бессарабии.

По данным издания "Район-Инфо" на Facebook-странице, непогода поломала деревья дорогой к селам Брест и Малиновка.

Напомним: 17 августа непогода затронула Львов. Сначала в небе над городом жители заметили необычное облако, после чего пошел ливень с грозой.

Дождь сопровождался порывистым ветром, в результате чего попадали деревья, оборвало линии электропередач, вода затопила несколько улиц города.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным синоптиков Укргидрометцентра, 18 августа на западе Украины погода отметится похолоданием, однако на востоке и юге все еще будет жара. В то же время в некоторых регионах днем ожидаются грозовые дожди.