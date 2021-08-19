Сотни поваленных деревьев и град величиной с орех: в Украине бушевала непогода. Фото и видео

В украинских регионах за минувшие сутки, 18 августа, бушевала непогода. Грозы, дожди и град пронеслись над Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской и Черниговской областях.

Без электричества в стране оказались 138 населенных пунктов. Шквальный ветер повалил сотни деревьев, а выпавший град местами был размером с грецкий орех, передает ТСН.

Сообщается, что в Виннице на 70-летнюю Лидию Никитину упала ветка с дерева, после чего она самостоятельно уже не могла подняться. Пострадавшую оперативно доставили в больницу, сейчас ее готовят к операции.

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"Скорая приехала на ногу наложили шину, на носилки и унесли. Не могла встать, соседи вышли, пробовали ей помочь, не могли взять", – рассказала очевидец происшествия Маргарита Винник.

Пенсионерка рассказала, что поливала цветы на клумбе и уже шла домой, когда ее настигла буря.

"Это мгновенно было, буквально перед подъездом, я думала уйти, но эту вишню снесло и на плечи мне кинуло", – вспоминала пострадавшая.

Врач-травматолог Павел Малецкий сказал, что состояние пациентки средней тяжести, обусловленный серьезной травмой голеностопа, плюс ушибы надплечья, левой голени

"Такие переломы в основном оперируются, вправить их невозможно", – пояснил медик.

В Хмельницком местами выпал град размером с орех. Из-за сильных дождей затопило дороги и ливневые канализации не справлялись с потоком воды. Также были затоплены частные домовладения. Спасатели при помощи мотопомп откачали более 1900 куб метров воды. В целом в области без света остались 40 населенных пунктов.

В Житомирской области без электроснабжения остались 70 н.п., в Киевской – 30, Черниговской – девять, в Днепропетровской – два, Черновицкой – два, Кировоградской – один.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 августа в Украину придет похолодание. Грозы и ливни разделят территорию на две части – в восточных и южных областях пройдут дожди, а в западных и центральных будет облачно с прояснениями