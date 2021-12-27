Сильные снегопады идут в Украину!

Завтра, 28 декабря, в центральных областях ожидаются самые сложные погодные условия - сильный снег, метели, снежные заносы.

Вырывается к нам во вторник южный циклон!

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Також негода торкнеться західних областей (окрім Закарпаття, Волині та Рівненщини), Сходу України та Півдня.

У південній частині, де очікується висока температура повітря, буде мокрий сніг та дощ.

Відповідно, на дорогах водіям буде непереливки - тому, якщо ніяк не можна відкласти завтрашні поїздки цими регіонами, будьте дуже уважними і перевірте машину на наявність всіх необхідних речей, які можуть знадобитися при нестандартній ситуації. Тьху тьху тьху!

Видео дня

У північних областях сніг ймовірний, але ось чи доскаче циклон чи обмежиться невеликим снігом чи щільною хмарністю - питання.

На дорогах залишається ожеледиця, не бігайте)

Морози в Україні домінуватимуть, лише на Півдні очікується плюсова температура повітря.

У Києві завтра - хмарна погода, є ймовірність снігу, проте не сильного і без хуртовин. Циклон вкупі із бурхливою катавасією піде південніше столиці.

Морози поки втримуються, вночі в Києві -8-10, вдень близько -5 градусів.

Що на Новий рік?

31 грудня - 1 січня очікується відлига і висока, з "плюсами", температура повітря, часом дощ та мокрий сніг.

Підготуйте святкові парасолі)

Але поки що утеплюємося і завтра зустрічаємо південний циклон)