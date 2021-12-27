В Украину идут сильные снегопады: какая погода будет на Новый год
Сильные снегопады идут в Украину!
Завтра, 28 декабря, в центральных областях ожидаются самые сложные погодные условия - сильный снег, метели, снежные заносы.
Вырывается к нам во вторник южный циклон!
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Також негода торкнеться західних областей (окрім Закарпаття, Волині та Рівненщини), Сходу України та Півдня.
У південній частині, де очікується висока температура повітря, буде мокрий сніг та дощ.
Відповідно, на дорогах водіям буде непереливки - тому, якщо ніяк не можна відкласти завтрашні поїздки цими регіонами, будьте дуже уважними і перевірте машину на наявність всіх необхідних речей, які можуть знадобитися при нестандартній ситуації. Тьху тьху тьху!
У північних областях сніг ймовірний, але ось чи доскаче циклон чи обмежиться невеликим снігом чи щільною хмарністю - питання.
На дорогах залишається ожеледиця, не бігайте)
Морози в Україні домінуватимуть, лише на Півдні очікується плюсова температура повітря.
У Києві завтра - хмарна погода, є ймовірність снігу, проте не сильного і без хуртовин. Циклон вкупі із бурхливою катавасією піде південніше столиці.
Морози поки втримуються, вночі в Києві -8-10, вдень близько -5 градусів.
Що на Новий рік?
31 грудня - 1 січня очікується відлига і висока, з "плюсами", температура повітря, часом дощ та мокрий сніг.
Підготуйте святкові парасолі)
Але поки що утеплюємося і завтра зустрічаємо південний циклон)
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