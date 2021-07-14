В Украину ворвется жара до +40 градусов: в Гидрометцентре назвали даты

В Украине погода в середине июля может побить температурный рекорд. Воздух может прогреться почти до +40 градусов в дневное время.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко. "С 15 по 18 июля будет вообще жесть, выше +35 градусов. +37 градусов, а где +37, там и +39 градусов", – уточнила она.

По словам синоптика, период жары связан с антициклоном, центр которого находится над Россией. Он оказывает влияние на большую часть территории Украины.

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Антициклон может разрушиться только к 20-21 июля. Тогда можно ожидать существенного спада жары. "Температура спадет, как минимум, градусов на 5. До +30 градусов", – пообещала Адаменко. Но дожди в этот период маловероятны, добавила она.

Вместе с тем, как рассказала синоптик, из-за процессов глобального потепления на планете сегодня июльскую жару в Украине, приближающуюся к +40 градусам, уже вряд ли можно назвать отклонением от нормы. "Раньше норма была +35, сейчас +40 градусов", – заметила она.

Адаменко добавила, что в случае длительной жары может пострадать урожай поздних культур, в том числе кукурузы, сои, подсолнечника. Для растений также неблагоприятна ситуация, когда дневные температуры воздуха практически не отличаются от ночных, заметила синоптик.

Как писал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз на июль и август 2021 года. По его расчетам, последний месяц лета в Украине может быть довольно прохладным.