Украину накроет жара до +39 из-за "российского" антициклона: синоптик уточнила прогноз погоды
В Украину идет сильная жара. На ближайшую неделю погода обещает температурный рекорд на уровне до +39 градусов. Наиболее непростыми будут дни с 15 по 18 июля. Возвращения к более-менее комфортным +30 градусам можно ожидать не раньше 20 июля.
Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.Жара в Украину пришла из России
"Сейчас погоду в Украине формирует высотный антициклон. Его центр находится в России. Но это огромное образование, которое влияет на погоду большей части территории", – сообщила синоптик.
По ее оценкам, разрушения этого антициклона можно ожидать не раньше 20-21 июля, то есть максимальные температурные показатели на грани рекорда будут наблюдаться не меньше недели. Затем, наконец, жара спадет.
"Будут ли дожди? Это проблематично, но температура спадет, как минимум, градусов на 5. До +30 градусов", – пообещала она.
Вторая половина текущей недели может стать самой жаркой этим летом. "С 15 по 18 июля будет вообще жесть, выше +35 градусов. +37, а где +37, там и +39 градусов", – предупредила Адаменко.
По ее словам, в ближайшие дни на западе Украины будет немного прохладнее, поскольку "российский" антициклон не достает до этой территории страны. Возможны даже небольшие дожди.
"Но это летние дожди, и не понятно, сколько их выпадет. В одном месте может выпасть почти ничего, а в другом – месячная норма", – заметила синоптик. Тем не менее, "высокий температурный фон будет смягчен".
В то же время "встреча" антициклона и западного фронта грозит погодными явлениями на грани экстремальных. "В принципе, дожди – это хорошо, но встреча области высокого атмосферного давления и атмосферного фронта с низким давлением всегда чревата грозами, градом. Например, 11 июля в Карпатах выпал град", – пояснила она.
Но к четвергу, 15 июля, "опять все раскочегарится". Жара будет стоять, пока не разрушится "российский" антициклон. Синоптики ожидают это событие в районе 20-21 июля, тогда температуры вернутся к привычным июльским отметкам +30 градусов.
По оценкам синоптика, в Украине следует рассчитывать на хороший урожай: "Прежде всего, раннего зерна – озимая пшеница, озимая рожь, озимый ячмень и даже рапс. Ожидается неплохой урожай ярового ячменя".
"Волна тепла, которая накрыла Украину, пришлась уже на тот период, когда урожай созрел. Теперь главное – его собрать, а условия для сбора при таких температурах идеальные. При сборе главное, чтоб не было дождя", – пояснила она.
В то же время жара под +40 градусов и отсутствие дождей могут представлять угрозу для урожая поздних культур – кукурузы, подсолнуха, сои, добавила Адаменко.
По словам синоптика, пока ухудшение не наступило и влаги, накопленной в почве за счет сильных дождей в мае и начале июня, достаточно. "Засуху мы пока не фиксируем ни в одном районе. Но уже в следующую декаду мы можем говорить о развитии почвенной засухи в определенных регионах", – заметила она.
Адаменко сказала, что крайне отрицательное влияние на растения оказывает тот факт, что ночью температура практически не понижается.
"Самое гнусное, это не то, что днем +35…+37 градусов, а что ночью +28 градусов. Если существует разница между дневными и ночными температурами, то у растений есть шанс восстановить водный баланс. Когда нет большой разницы между днем и ночью, это уже чревато необратимыми процессами – увядание и так далее", – пояснила она.
Тем не менее, по словам синоптика, пока рано говорить о том, что опасность для урожая является реальной. В Гидрометцентре продолжают следить за развитием погодной ситуации в Украине.