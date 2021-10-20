В Украинской ассоциации Римского клуба выдали особую книгу

Украинский экономист, президент Украинской ассоциации Римского клуба Виктор Галасюк сообщил о выходе в свет на украинском языке в издательстве "Саммит-книга" книги американских исследователей Эндрюса, Притчетта и Вулкока "Строительство способности государства. Факты. Анализ. Действия".

"Если моя любимая книга об экономике "Как богатые страны стали богатыми... И почему бедные страны остаются бедными" Эрика Райнерт рассказывает, ЧТО надо делать для экономического успеха, то эта книга раскрывает секрет, КАК обеспечить способность для реализации выбранной политики. Ведь одних только правильных рецептов мало. Их воплощение в жизнь – настоящее искусство.

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Интуитивно мы стремимся к простым и быстрым решениям. Однако в сложных динамических системах они чаще усугубляют проблемы, чем решают их. "Все должно быть сделано так просто, как только возможно, но не проще", – говорил Эйнштейн. Авторы книги "Строительство способности государства. Факты. Анализ. Действия" наглядно иллюстрируют эту важную мысль на примере социальных систем и государственного управления.

Многие считают, что достаточно предложить политикам или госуправленцам правильные рецепты или принять оптимальные решения – и дело будет сделано. В реальности, как правило, мы сталкиваемся не с дефицитом идей, экспертов или планов, а с тем, что даже самые лучшие инициативы остаются на бумаге.

Вообще-то, разработать разумную политику – совсем не то же самое, что воплотить ее в жизнь. Сколько замечательных проектов остались без реализации за "неспособность системы"! Организационная способность к воплощению принятых решений не менее ценна, чем их качество. Ведь содержание политики усовершенствовать значительно быстрее, чем развить способность ее реализации. А без такой способности невозможно "быть, а не только делать вид". Авторы подчеркивают, что эта способность является характерным признаком "развитости" как для организаций, так и для государств.

Плохая новость: такую способность нельзя "импортировать" или одолжить. Но надежда есть: ее можно вырастить. Причем вырастить здесь и сейчас, в реальных условиях, в той среде, где с ее помощью нужно решать конкретные проблемы. Не надо ждать идеальных институциональных условий, потому что дождаться их невозможно. Сколько раз мы в Украине слышали от экспертов различных мастей, что сначала надо починить институты (правоохранительную систему, судопроизводство, избирательную систему, образование, ценообразования и конкуренции) и, вроде, только после этого мы сможем расти экономически. Эндрюс, Притчетт и Вулкок доказывают обратное: успех порождает качественные институты, а не наоборот. Это мнение разделяют как авторитетные единомышленники, например, Эрик Райнерт ("Как богатые страны стали богатыми... И почему бедные страны остаются бедными"), так и влиятельные оппоненты, например Аджемоглу и Робинсон ("Почему нации приходят в упадок").

Еще один важный аспект: решения амбициозных задач и преодоления серьезных вызовов требует мощной способности к реализации политики. Авторы (кстати, в унисон с членом Римского клуба, Чандран Наири) отмечают ценности сильного государства, отмечая при этом, что страна может быть и демократией с низким уровнем способности, и автократией с высоким. Однако понимание и учет реального контекста, многоуровневая диагностика проблем, создание пространства для изменений, консолидация ресурсов и привлечения союзников, определения приоритетов и конструирования подходящих решений, их итеративного воплощения и постоянного совершенствования через многочисленные эксперименты и ошибки – точно не самый легкий и самый популярный путь.

Авторы показывают, как различные страны раз за разом попадают в ловушку конформизма и мимикрии вместо того, чтобы встать на путь развития. Внимание уделяется преимущественно самолегитимации, а не развитию функционала. Ведь реформаторам значительно проще и выгоднее выполнять внешние предписания и шаблонные рекомендации в погоне за быстрым "вознаграждением" – кредитам и грантам, одобрением из-за рубежа или среди "экспертов", популярностью в СМИ, – чем заниматься глубинным совершенствованием вверенных им систем. Это не случайно, поскольку второй путь – сложнее, длиннее и значительно более рискованный. Такой путь не гарантирует результата, а лишь создает возможность, хотя именно он раскрывает потенциал развития, давая НЕ рыбу, а удочку", – подчеркнул Виктор Галасюк.

Экономист также отметил, что Эндрюс, Притчетт и Вулкок не просто раскрывают глубинные причины того, почему многочисленные реформы "взлетают" (успех невозможно "импортировать", а только создать собственными целенаправленными усилиями). Они предлагают убедительную альтернативу шаблонным решениям – подход "проблемно-обусловленной итерационной адаптации" (problem-driven iterative adaptation, PDIA). Это новейшая комплексная методология, которой посвящен отдельный раздел на сайте Гарвардского университета, и которая приобретает все большую популярность в мире. В украинской ассоциации Римского клуба также выразили благодарность компании "Интерпайп" и "Вариант Агро Строй" за поддержку издания на украинском и популяризацию книги, отметив, что распространение таких идей среди властных кабинетов, экспертов и талантливой молодежи ускорит движение Украины на пути промышленного и экономического развития.

Президент Украинской ассоциации Римского клуба также сообщил, что один из авторов книги – ведущий эксперт Всемирного Банка и преподаватель Гарвардского университета Майкл Вулкок выступит на флагманской программе "Лидерство для экономического развития" Академии КМЕФ, которая стартует уже 5 ноября в Киеве.