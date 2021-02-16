Назван регион-лидер по интенсивности распространения COVID-19 в Украине

На Ивано-Франковщине в течение последних двух суток выявили более тысячи новых заражений коронавирусов, а общее количество случаев на утро 16 февраля там выросло до 55 854.

Регион с 4 февраля занимает первое место среди других областей в Украине по суточному приросту больных. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики, которые обновил сайт СНБО.

Так, за сутки в Ивано-Франковске и области диагностировали 621 заражение COVID-19. От последствий болезни умерли еще 8 человек, поэтому в целом здесь насчитывается 1058 летальных случаев.

В то же время 302 пациента смогли справиться с болезнью и выздоровели. Всего на Ивано-Франковщине 45 457 человек переболели коронавирусной инфекцией.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще с 5 февраля в Ивано-Франковской области усилили ограничительные меры дополнительно к карантину, который действует на территории Украины. Причиной стал всплеск заболеваемости COVID-19 в регионе.