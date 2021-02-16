Киев стал первым по выздоровлениям от коронавируса. Статистика на 16 февраля

На утро вторника, 16 февраля, в Киеве подтверждено уже 132 468 случаев инфицирования коронавирусом. Ведь за прошедшие сутки этот диагноз поставили еще 308 больным.

Столица вошла в список регионов-лидеров по суточному приросту заражений. Такие данные предоставляет сайт СНБО.

На сегодня COVID-19 унес жизни 2532 киевлян (+1). Однако 88 377 человек выздоровели, из которых 938 за последние сутки – это самый большой показатель среди всех регионов.

По официальным данным, активными больными остаются 41 559 жителей Киева, при этом еще 507 имеют подозрение на инфицирование.

В Киевской области количество зараженных выросло на 136 и достигло уже 72 039. От последствий болезни умерли 1192 жителя региона (+7), но 65 155 ее побороли (+374).

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