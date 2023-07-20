В Украине запустят электронное бронирование военнообязанных: кто сможет воспользоваться

В Украине планируется запустить электронное бронирование для военнообязанных лиц. Так, над внедрением этого механизма работает Министерство экономики совместно с Министерством цифровой трансформации.

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Об этом рассказал заместитель министра экономики Игорь Фоменко на встрече представителей Европейской бизнес-ассоциации с представителями Минэкономики, передает "Укринформ". Как отмечается, документ будет служить подтверждением брони и его можно предъявлять по требованию соответствующих органов.

"Шаг, который мы сейчас делаем, с учетом такого большого объема работы, – это строим вместе с Минцифры условно єБронювання. Предварительно то, что мы проговариваем с Минцифры, это будет услуга, где предприятие будет создавать свой кабинет, заходить, вводить данные военно-учетной специальности, данные работников, автоматически из Пенсионного фонда и Налоговой будет подтягиваться вся необходимая информация. И потом, чуть ли не автоматически, если нет ограничений, будет выдаваться электронное бронирование", – рассказал Фоменко.

Он отметил, что электронный документ будет содержать QR-код и его можно будет распечатать, чтобы подтвердить бронирование лица. По словам Фоменко, внедрение нового механизма бронирования займет около трех месяцев.

"И 76-е постановление тоже будем полностью переписывать с учетом того, что это будет диджитализованный процесс", – отметил замминистра экономики.

По словам чиновника, на данный момент уже забронировано более 500 тысяч военнообязанных и более 4000 предприятий определены как критически важные, не считая тех, которые получили статус от областных военных администраций.

Отметим, что предприятия могут быть признаны критически важными, если они отвечают трем или более критериям из семи. Среди этих критериев учитывается размер уплаченных налогов и сборов, отсутствие задолженности по уплате единого социального взноса (ЕСВ), важность для отрасли национальной экономики, удовлетворение потребностей территориальной громады и т. д. Отдельные отрасли и сферы имеют право на бронирование сотрудников, если отвечают двум или более критериям.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, кто может получить бронь с 1 июля в Украине и в каких случаях она не освобождает от службы.

Также сообщалось, могут ли мобилизовать ограниченно пригодных украинцев в августе. Так, пресс-офицер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин сообщил, что уже нет острой необходимости отправлять всех на передовую. Так что идет комплектование тыловых и частей обеспечения, где могут работать как раз ограниченно пригодные военные.

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