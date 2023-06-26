Кто может получить бронь с 1 июля в Украине и в каких случаях она не освобождает от службы: разъяснение

Во время военного положения в Украине всеобщей мобилизации подлежат все мужчины от 18 до 60 лет, пригодные к военной службе по состоянию здоровья. Некоторые же категории граждан такого возраста могут получить отсрочку от призыва в ряды ВСУ из-за бронирования на работе.

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Но следует понимать, что бронь касается только военнообязанных, а не военнослужащих. Подробнее о том, кто может получить такую отсрочку от службы и в каких случаях она не освобождает от нее, читайте в материале OBOZREVATEL.

Какие изменения в бронировании военнообязанных с 1 июля?

Еще раньше в Украине расширили критерии определения важных для экономики сельского хозяйства предприятий, работников которых можно забронировать на время военного положения. В частности, увеличено количество критериев по площади обрабатывающих угодий работников предприятий, которых можно взять под бронь, также изменились требования по размеру хозяйств по численности застрахованных сотрудников.

Кроме того, были установлены четкие сроки бронирования военнообязанных. Так, постановлением №400 от 28 апреля 2023 года Кабмин внес изменения в свое постановление №76, установив сроки принятия решения о предоставлении брони военнообязанным работникам предприятий. Как и в прошлом месяце, сейчас бронирование можно будет оформить за 25 дней.

Кого можно забронировать от мобилизации с 1 июля?

В Украине действует приказ №952 Министерства экономики, утверждающий Критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отраслей национальной экономики. Поэтому предприятие, учреждение или организация могут претендовать на бронирование, если:

– проводят поддержку и сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с решением Кабинета Министров Украины или Министерства экономики;

– проводят в соответствии с законами Украины реализации государственной политики, за формирование которой отвечает Министерство экономики;

– получают финансовую государственную поддержку в виде грантов в соответствии с законодательством Украины;

– выполняют работы или предоставляют услуги для Министерства экономики на договорных началах, но только в случае, если такие договоры заключены на срок не менее шести месяцев;

– находится непосредственно в сфере управления Минэкономики и выполняет государственные заказы;

– проводит деятельность на территории трех и более областей Украины в сфере, формирование и/или реализацию политики которой обеспечивает Министерство экономики;

– производит такой вид производства или оказания услуг, которое обеспечивает потребности других предприятий, учреждений, организаций в материально-технических ресурсах, сырье и материалах, комплектующих изделиях, отсутствие которых приведет к полной остановке производства продукции или оказанию услуг в сфере, формирования и/или реализацию политики которой обеспечивает Минэкономики.

Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, забронированные на ее период и во время действия военного положения учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабмином.

Бронированию подлежат военнообязанные, которые работают:

– в органах государственной власти, других госорганах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения их функционирования;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для их выполнения;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Когда бронирование не освобождает от мобилизации?

Адвокат Виктория Кравченко отметила, что бронирование касается только военнообязанных украинцев, а не военнослужащих, уже находящихся в армии.

В своем YouTube-канале она рассмотрела реальную ситуацию из жизни, когда мужчина еще с 14 марта 2022 года по мобилизации проходит службу в одной из воинских частей, а его предприятие осуществило бронирование своих сотрудников. Из-за действий последнего оказалось, что мужчина фактически с 29 марта 2022 года был забронирован на период мобилизации во время войны.

"То есть ему была официально предоставлена отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации сроком на шесть месяцев. Затем эту отсрочку фактически еще несколько раз продлевали", – подчеркнула юрист.

Она добавила, что мужчина обратился с рапортом в воинскую часть, где проходит службу, и просил немедленно его уволить, считая, что он фактически забронирован от службы. Однако та этого не сделала. Впоследствии он обратился в суд по защите своих прав, однако и первая, и апелляционная инстанции в удовлетворении этого иска отказали. Потом украинец пожаловался в Верховный суд.

Правозащитник обратила внимание на то, что коллегия судей кассационного административного суда в составе Верховного суда Украины в своем решении отметила, что отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации и увольнения с военной службы во время мобилизации – это разные понятия, основанные на положениях разных институтов военного права.

"Бронирование касается только военнообязанных и является для них основанием для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. А увольнение с военной службы касается военнослужащих, то есть лиц, проходящих военную службу", – пояснила Кравченко.

Так, по словам адвоката, если мужчина забронирован, когда он еще военнообязанный, он сможет использовать отсрочку от мобилизации. А если же уже служит, то есть военнослужащим, уволиться на основании его бронирования он уже не сможет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине несколько ТЦК и СП опубликовали приказ о необходимости всем военнообязанным мужчинам прибыть в военкомат в 10-дневный срок. Оказалось, они приказы не новые – их издают всякий раз, когда в стране продолжают действие военного положения и мобилизации.

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