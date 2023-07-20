Могут ли мобилизовать ограниченно пригодных украинцев в августе: детальное разъяснение

Во время военного положения в Украине из-за полномасштабной войны с РФ в ряды Сил обороны могут мобилизовать и ограниченно пригодных к службе мужчин. Правда, они не могут воевать в составе определенных родов войск.

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Всеобщая мобилизация в стране продлится до 18 августа 2023 года, но в дальнейшем она будет продлена еще по меньшей мере на три месяца. OBOZREVATEL собрал разъяснения о том, как призывают в армию ограниченно пригодных военнообязанных украинцев.

Отметим, что в начале полномасштабной войны работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) прежде всего пополняли состав штурмовых бригад и подразделений, которые были на фронте. Сейчас, сообщил пресс-офицер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин, уже нет острой необходимости отправлять всех на передовую, поэтому идет комплектование тыловых и частей обеспечения, где могут работать как раз ограниченно пригодные военные.

Кто такие ограниченно пригодные и когда их мобилизуют?

Призыв в ряды ВСУ ограниченно пригодных мужчин вполне законен, ведь предусмотрен законодательством. Во время военного положения военно-врачебные комиссии (ВВК) руководствуются Положением о военно-врачебной экспертизе, которая имеет таблицу определения пригодности к военной службе. Она содержит перечень всех болезней и состояний здоровья, при которых мужчины способны исполнять обязанности или их следует исключить из воинского учета.

Законом предусмотрено, что одновременно с постановлением ВВК в индивидуальном порядке медики определяют, где можно или ни в коем случае нельзя служить мобилизованному. Такое решение должно волновать с учетом:

– военной специальности;

– занимаемой должности;

– возраста;

– фактически выполняемой работы;

– приспособленности к работе такого мужчины.

В постановлении ВВК в произвольной форме указывается, какие виды службы и работы противопоказаны мужчине. Законодательством безапелляционно предусмотрено, что лица, признанные ограниченно пригодными к военной службе, точно уже не могут нести ее в:

– высокомобильных десантных войсках;

– плавсоставе;

– морской пехоте;

– спецсооружениях.

Военнослужащие, признанные ограниченно пригодными к военной службе, пригодны к службе в частях (подразделениях) обеспечения, ТЦК, учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Могут ли ограниченно пригодного перевести на фронт?

По словам юриста Дмитрия Дончака, законодательство не определяет понятие "боевая часть", а в отношении ограниченно пригодных применяются запреты служить в подразделениях, которые фактически выполняют наступательные действия (они перечислены выше). Вместе с тем, закон не предусматривает запрета мужчине служить деловодом в штабе, который расположен в зоне боевых действий или недалеко от нее.

"В то же время вас не могут направить на выполнение работ, связанных с физическим трудом: обустройство блиндажей, окопов и т. д. Если все три условия выполняются, это означает, что в действиях вашего руководства нет признаков нарушения законодательства", – пояснил он.

Кого мобилизуют в августе и как будет с ограниченно пригодными?

Всеобщая мобилизация в Украине происходит в соответствии с секретными мобилизационными планами, составленными военно-политическим руководством, и в зависимости от потребностей воинских частей, которые присылают запросы на основе этих планов.

Все ТЦК и СП получают инструкции по доукомплектованию соответствующих подразделений необходимыми специалистами. Начальник Харьковского областного ТЦК Владимир Арап в интервью ArmyInform рассказал, что обязанность защищать Украину предусмотрена Конституцией, поэтому работники ТЦК "принудительно" мобилизуют всех мужчин независимо от их желания.

Со своей стороны представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин уточнил, что сейчас комплектуют не только подразделения, которые находятся "на нуле", поэтому при необходимости мобилизуют ограниченно пригодных.

"Такие военнообязанные не могут проходить службу в определенных воинских частях, например десантно-штурмовые войска, ССО. Однако это не означает, что мужчина непригоден к прохождению срочной службы в ВСУ в целом. Ходит миф, что начали призывать ограниченно пригодных, потому что закончились пригодные. Нет! Они и раньше подлежали призыву, и это не является чем-то чрезвычайным в условиях полномасштабного вторжения", – подчеркнул он.

Так, в августе в Украине продолжат мобилизовать следующие категории военнообязанных:

– пригодных и ограниченно пригодных мужчин от 27 до 60 лет, если они имеют или не имеют военного опыта;

– годных и ограниченно пригодных мужчин 18-27 лет, если они уже проходили срочную службу и проходят военную службу в запасе или резерве;

– призывников от 18 до 27 лет, не проходивших срочную службу – на контракт с ВСУ;

– снятых и исключенных с воинского учета мужчин, признанных пригодными или ограниченно пригодными во время военного положения, если они не воспользовались правом на отсрочку или не осуждены за тяжкое преступление.

В случае мобилизации ограниченно пригодных не направляют на штурм и они не исполняют обязанности, запрет на которые указан в их заключении ВВК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине изменятся условия увольнения с военной службы во время военного положения. Это касается военнослужащих, чьи близкие родственники пострадали или пропали без вести в период боевых действий.

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