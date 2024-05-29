В Украине запускают услугу 'Брак онлайн в Дії': как это будет работать

В Украине запустили бета-тестирование услуги "Брак онлайн в Дії". Вскоре граждане смогут подать заявление или зарегистрировать брак на расстоянии в формате онлайн.

Детали рассказал вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram. Он отметил, что особенно актуальна услуга для пар, находящихся на расстоянии, и для военных.

Процесс регистрации брака будет проходить так:

– система предложит свободные даты;

– не менее чем через 5 дней церемония регистрации пройдет в формате видеосвязи с работником ГРАГП;

– свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в Дії (физический документ пара может заказать на Укрпочту).

Федоров призвал пары приобщаться к тестированию уникальной услуги, ведь аналогов нет нигде в мире. Для этого необходимо:

– быть совершеннолетними гражданами Украины;

– иметь идентификационный код;

– иметь ID-карту или биометрический загранпаспорт в Дії;

– быть холостыми или официально разведенными.

Напомним, в марте 2024 года Кабинет Министров одобрил постановление о введении онлайн регистрации брака через приложение Дія.

"Это будет прорыв в сфере государственных услуг, такого нет нигде в мире. Быстро, как в Лас-Вегасе, удобно и просто, как все остальное в Дії", – отметил Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также в приложении Дія планируют добавить удостоверение ветерана для воинов Сил обороны Украины. Минветеранов и Минцифры приступили к бета-тестированию новой функции для того, чтобы проверить, как она будет работать.

– Также Украина завершает первый важный шаг по применению искусственного интеллекта (ИИ) в беспилотных аппаратах. Эта технология находится в стадии тестирования, а первые такие дроны могут появиться на поле боя до конца этого года.

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