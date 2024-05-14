В Дії начинается тестирование удостоверения ветерана: как приобщиться

В приложении Дія планируют добавить удостоверение ветерана для воинов Сил обороны Украины. Минветеранов и Минцифры приступили к бета-тестированию новой функции для того, чтобы проверить, как она будет работать.

Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своем канале в Telegram. По словам, цифровой документ значительно упростит жизнь ветеранов, поскольку им не нужно будет постоянно иметь с собой удостоверение.

Также в приложении планируется сделать отдельный документ для члена семьи погибшего ветерана войны или члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины.

В настоящее время ведомство собирает тестировщиков, чтобы убедиться, что интерфейс ясен, а данные из реестра тянутся корректными и в полном объеме.

Принять участие в бета-тестировании может:

– участник боевых действий;

– человек с инвалидностью в результате войны;

– участник войны;

– пострадавший участник Революции Достоинства;

– член семьи погибшего ветерана войны;

– член семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

В Генеральном Штабы ВСУ добавили, что бета-тестирование е-удостоверения еще не дает права пользования им для получения льгот до даты его официального внедрения.

Что должно быть в сформированном тестовом е-удостоверении ветерана:

– название удостоверения;

– фамилия, имя, отчество (при наличии);

– отцифрованный образ лица;

– пункт и статья Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", согласно которому предоставлен статус;

– орган, выдавший удостоверение;

– серия, номер, дата выдачи и истечение срока действия бумажного удостоверения;

– группа инвалидности (для лиц с инвалидностью в результате войны);

– уникальный электронный идентификатор.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дії появилась возможность оформить справку о внутренне перемещенном лице (ВПЛ) и денежную помощь для всей семьи через одно заявление. Теперь можно подать только одно заявление на ВПЛ для всей семьи и оформить выплаты для детей, родившихся после перемещения, на одну банковскую карту.