В Дії начинается тестирование удостоверения ветерана: как приобщиться
В приложении Дія планируют добавить удостоверение ветерана для воинов Сил обороны Украины. Минветеранов и Минцифры приступили к бета-тестированию новой функции для того, чтобы проверить, как она будет работать.
Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своем канале в Telegram. По словам, цифровой документ значительно упростит жизнь ветеранов, поскольку им не нужно будет постоянно иметь с собой удостоверение.
Также в приложении планируется сделать отдельный документ для члена семьи погибшего ветерана войны или члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины.
В настоящее время ведомство собирает тестировщиков, чтобы убедиться, что интерфейс ясен, а данные из реестра тянутся корректными и в полном объеме.
Принять участие в бета-тестировании может:
– участник боевых действий;
– человек с инвалидностью в результате войны;
– участник войны;
– пострадавший участник Революции Достоинства;
– член семьи погибшего ветерана войны;
– член семьи погибшего защитника и защитницы Украины.
В Генеральном Штабы ВСУ добавили, что бета-тестирование е-удостоверения еще не дает права пользования им для получения льгот до даты его официального внедрения.
Что должно быть в сформированном тестовом е-удостоверении ветерана:
– название удостоверения;
– фамилия, имя, отчество (при наличии);
– отцифрованный образ лица;
– пункт и статья Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", согласно которому предоставлен статус;
– орган, выдавший удостоверение;
– серия, номер, дата выдачи и истечение срока действия бумажного удостоверения;
– группа инвалидности (для лиц с инвалидностью в результате войны);
– уникальный электронный идентификатор.
Как сообщал OBOZ.UA, в Дії появилась возможность оформить справку о внутренне перемещенном лице (ВПЛ) и денежную помощь для всей семьи через одно заявление. Теперь можно подать только одно заявление на ВПЛ для всей семьи и оформить выплаты для детей, родившихся после перемещения, на одну банковскую карту.
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