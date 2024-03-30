'Такого нет нигде в мире': украинцы смогут жениться онлайн за несколько кликов

Кабинет Министров Украины одобрил постановление о введении онлайн регистрации брака. Теперь украинцы будут иметь возможность заключать брак прямо через приложение Дія.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Брачная церемония будет проводиться с помощью видеосвязи с работником ЗАГСа, а документы будут заверены Дія.Подписью.

Эта инициатива особенно важна для тех пар, которые из-за военных действий не могут быть вместе.

"Украинцы смогут жениться прямо в приложении. Это особенно актуально для военных и пар, которые из-за войны находятся на расстоянии.

Это будет прорыв в сфере государственных услуг, такого нет нигде в мире. Быстро, как в Лас-Вегасе, удобно и просто, как все остальное в Дії", – пишет Федоров.

Процесс заключения брака через приложение Дія будет выглядеть следующим образом:

Вы подаете заявление через приложение.

Работник ЗАГСа проводит церемонию бракосочетания с помощью видеосвязи.

Новобрачные подписывают актовую запись о браке, удостоверяемую Дія.Подписью.

"Клик-клик – и женаты. Превращаем ваши мечты в цифровую реальность", – пишут в Минцифры.

Ранее сообщалось, что у Дії появились все документы об образовании. Если аттестат, свидетельство или диплом не загружаются, украинцам нужно обновить приложение.

Напомним также, что участники Национального мультипредметного теста-2024 могут зарегистрироваться на экзамен с помощью приложения Дія. Для этого в электронном кабинете нужно отдельно скачать документ об образовании, все остальные личные данные будут внесены в систему автоматически.

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