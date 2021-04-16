В Украине заговорили о возвращении ядерного статуса: что думают граждане. Видео

На этой неделе в Украине шли оживленные обсуждения актуальности и необходимости для нашей страны обладания ядерным оружием. Часть граждан считает, что его наличие может помочь Украине противостоять агрессии со стороны России, но некоторые все же выступают против такой идеи.

Такие ответы давали украинцы на вопрос OBOZREVATEL о том, нужно ли Украине восстанавливать ядерный статус (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Некоторые из опрошенных отметили, что Украине не нужно было отказываться от своего статуса ядерного государства, и они не представят, каким образом наша страна может получить оружие обратно.

Противники же ядерного статуса считают, что он принесет нашей стране лишние проблемы, поэтому лучше его не возвращать.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина должна получить от Запада современное вооружение и стать членом НАТО, иначе будет поднят вопрос о восстановлении ядерного статуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, что восстановление ядерного статуса Украины – далеко не единственный и не лучший способ противостоять государству-агрессору России.