В Украине за сутки COVID-19 заболели сотни детей и медиков

В Украине среди новых больных коронавирусом, у кого этот диагноз подтвердили за последние сутки, оказалось еще 483 ребенка и 301 медицинский работник.

Такие данные предоставил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook. В общем почти ежедневно в стране COVID-19 заражаются по две-три сотни детей и работников больниц.

В частности, только с начала этой недели было зафиксировано 1590 случаев инфицирования среди детей. За это же время вирус диагностировали в 1002 медиков.

Известно, что много детей болеют COVID-19 в Черновицкой области, где из-за вспышки вируса больницы загружены. Некоторые утверждают, что так Буковина поплатилась за нарушение карантина. О том, что происходит в регионе, – читайте в материале.

В то же время коронавирус атакует и Закарпатье – там растет смертность от COVID-19, а врачи даже заговорили о новом штамме вируса, который вызывает иные симптомы. По словам медиков, "люди сгорают за несколько дней". Подробнее о ситуации в области читайте по ссылке.

Бьет рекорды по суточному приросту больных коронавирусом и Прикарпатье. Там больницы забиты пациентами, а медики работают до изнеможения и тоже заражаются COVID-19. Ивано-Франковщину даже защитили блокпостами и ввели в регионе жесткий карантин – подробнее об этом читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на январь в Украине наблюдалось увеличение количества случаев коронавируса среди молодых людей. Тогда в Минздраве отметили, что за все время пандемии от COVID-19 в стране умерли 15 детей.