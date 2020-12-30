В Україні за добу на COVID-19 захворіли сотні дітей та медиків

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Суспільство
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В Україні за добу на COVID-19 захворіли сотні дітей та медиків

Станом на ранок середи, 30 грудня, в Україні за минулу добу COVID-19 заразилося 7 986 осіб. Всього в країні зафіксували 1 045 348 випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, захворіли 272 дитини та 453 медпрацівники.

Від хвороби в країні померло вже 18 324 особи (+243 за добу). Однак з початку пандемії одужала рекордна кількість осіб – 16 355 (всього 698 190). Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Києві (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.

Також за минулу добу здійснено тестувань за добу – 52 746 (зокрема методом ПЛР – 35 504, методом ІФА – 17 242). За весь час пандемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 5 546 683.

В Україні за добу на COVID-19 захворіли сотні дітей та медиків

Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 110 139 випадків;

  • Вінницька область – 22 242 випадки;

  • Волинська область – 32 735 випадків;

  • Дніпропетровська область – 58 094 випадки;

  • Донецька область – 35 905 випадків;

  • Житомирська область – 38 720 випадків;

  • Закарпатська область – 28 065 випадків;

  • Запорізька область – 53 428 випадків;

  • Івано-Франківська область – 43 072 випадки;

  • Київська область – 58 535 випадків;

  • Кіровоградська область – 8 345 випадків;

  • Луганська область – 10 218 випадків;

  • Львівська область – 60 923 випадки;

  • Миколаївська область – 30 500 випадків;

  • Одеська область – 70 592 випадки;

  • Полтавська область – 35 788 випадків;

  • Рівненська область – 40 672 випадки;

  • Сумська область – 40 305 випадків;

  • Тернопільська область – 33 789 випадків;

  • Харківська область – 68 807 випадків;

  • Херсонська область – 17 497 випадків;

  • Хмельницька область – 38 833 випадки;

  • Черкаська область – 38 696 випадків;

  • Чернівецька область – 39 815 випадків;

  • Чернігівська область – 29 633 випадки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаКоронавірусМіністерство охорони здоров'яМаксим Степанов