В Украине за сутки COVID-19 заболели более 700 детей

Алексей Титофф Общество 08:36, 16.04.2021 Обновлено: 08:50, 16.04.2021

В Украине за минувшие сутки, 15 апреля, 709 детей заразились коронавирусом (COVID-19).

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Всего в Украине за сутки обнаружили 17 479 новых инфицированных.

Отметим, что днем ранее в стране зарегистрировали 628 детей больных COVID-19.

По состоянию на пятницу, 16 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 139,6 млн человек. За минувший день выявили 836 306 новых инфицированных. Всего от болезни скончались почти 3 млн пациентов.

Напомним, что ранее главный внештатный инфекционист Минздрава, профессор Ольга Голубовская рассказала, что клиническая картина коронавирусной болезни в Украине радикально изменилась: в последнее время тяжело заболевают им люди все более молодого возраста, а осложнения у пациентов стали непредсказуемыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове от коронавируса умер 2-месячный ребенок из города Бахмут Донецкой области.

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