Коронавирусом в Украине заболели более 17 тысяч за сутки, умерли 438 зараженных

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро пятницы, 16 апреля, в Украине официально подтверждено 1 921 244 случая коронавирусной инфекции. Из них 17 479 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 39 096 человек (+438 за сутки), а 1 465 820пациентов (+12 054за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина стала лидером по смертности от COVID-19 в мире. Среди стран Европы – оказалась на втором месте после Польши.

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