В Україні за добу на COVID-19 захворіли понад 700 дітей

Олексій Тітофф Суспільство 08:36, 16.04.2021 Оновлено: 08:43, 16.04.2021

В Україні за минулу добу, 15 квітня, 709 дітей заразилися коронавірусом (COVID-19).

Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Всього в Україні за добу виявили 17 479 нових інфікованих.

Відзначимо, що днем раніше в країні зареєстрували 628 дітей хворих на COVID-19.

Станом на п'ятницю, 16 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш 139,6 млн осібк. За минулий день виявили 836 306 нових інфікованих. Всього від хвороби померли майже 3 млн пацієнтів.

Нагадаємо, що раніше головна позаштатна інфекціоністка МОЗ, професорка Ольга Голубовська розповіла, що клінічна картина коронавіруснох хвороби в Україні радикально змінилася: останнім часом важко хворіють їм люди все більше молодого віку, а ускладнення у пацієнтів стали непередбачуваними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові від коронавірусу померла 2-місячна дитина з міста Бахмут Донецької області.

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