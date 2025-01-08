В Украине ввели День армейской авиации ВСУ: когда его будут отмечать

В Украине указом президента был введен День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Его будут отмечать ежегодно 3 июля, в этом году праздник выпадет на четверг.

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Соответствующий указ №17/2025 был опубликован на сайте Офиса главы государства в среду, 8 января. Отмечается, что такое решение было принято с целью чествования мужества и героизма воинов армейской авиации, которые те проявляют в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также для того, чтобы положить начало современным военным традициям.

Как пишет "Милитарный", армейская авиация Сил обороны Украины предназначена для огневой поддержки во время наступления или контратаки своих сухопутных подразделений.

Также вертолеты, в частности, осуществляют высадку и поддержку с воздуха своих десантов, поражают позиции и живую силу противника.

"Во время полномасштабной войны с Россией действия украинской армейской авиации ограничены из-за наличия у оккупантов большого количества систем противовоздушной обороны и истребителей, которые вооружены, в частности, дальнобойными ракетами "воздух-воздух", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 января отмечается День Соборности Украины. Именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акт Злуки Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).

А в 2022 году на фоне предупреждений разведки о возможной войне был введен новый праздник – День единения. Его отмечают 16 января.

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