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В Украине ввели День армейской авиации ВСУ: когда его будут отмечать

София Закревская
Общество
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В Украине ввели День армейской авиации ВСУ: когда его будут отмечать

В Украине указом президента был введен День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Его будут отмечать ежегодно 3 июля, в этом году праздник выпадет на четверг.

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Соответствующий указ №17/2025 был опубликован на сайте Офиса главы государства в среду, 8 января. Отмечается, что такое решение было принято с целью чествования мужества и героизма воинов армейской авиации, которые те проявляют в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также для того, чтобы положить начало современным военным традициям.

В Украине ввели День армейской авиации ВСУ: когда его будут отмечать

Как пишет "Милитарный", армейская авиация Сил обороны Украины предназначена для огневой поддержки во время наступления или контратаки своих сухопутных подразделений.

В Украине ввели День армейской авиации ВСУ: когда его будут отмечать

Также вертолеты, в частности, осуществляют высадку и поддержку с воздуха своих десантов, поражают позиции и живую силу противника.

"Во время полномасштабной войны с Россией действия украинской армейской авиации ограничены из-за наличия у оккупантов большого количества систем противовоздушной обороны и истребителей, которые вооружены, в частности, дальнобойными ракетами "воздух-воздух", – сказано в сообщении.

В Украине ввели День армейской авиации ВСУ: когда его будут отмечать

Как сообщал OBOZ.UA, 22 января отмечается День Соборности Украины. Именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акт Злуки Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).

А в 2022 году на фоне предупреждений разведки о возможной войне был введен новый праздник – День единения. Его отмечают 16 января.

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