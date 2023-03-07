В Украине вступил в законную силу приговор предателю Цареву, которого осудили на 12 лет тюрьмы

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу по приговору для предателя Украины, экс-нардепа от "Партии регионов" Олега Царева, сбежавшего в Россию. Его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

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Окончательное решение в понедельник, 6 марта, вынес Киевский апелляционный суд. Таким образом, приговор, который был оглашен Шевченковским районным судом города Киева еще в мае 2022 года, судьи оставили без изменений. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Теперь приговор в 12 лет за решеткой вступил в силу. Беглого сепаратиста признали виновным в посягательстве на территориальную целостность украинского государства. В 2014 году он призвал к изменению границ Украины и свержению конституционного строя.

В настоящее время Царев находится на территории России, где скрывается от правосудия и подыгрывает кремлевской пропаганде.

Отметим, что сепаратист уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину получил еще одно подозрение. 15 марта стало известно, что российские оккупанты привезли Царева в Украину, в частности в Киевскую область, часть которой временно была захвачена армией РФ.

Находясь в одном из оккупированных населенных пунктов Киевщины, он снова призвал РФ "прислать в Украину какие-то силы" – якобы для помощи украинцам, которых Россия безжалостно убивает.

Кроме того, было установлено, что Царев обратился к Александру Вилкулу и предложил ему сдать украинский Кривой Рог агрессору из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Царев сетовал, что на оккупированных территориях Донбасса практически не осталось мужчин, которыми можно было бы пополнить ряды армии РФ для войны против Украины.

Коллаборант и сепаратист, по недоразумению попавший в украинский парламент до 2014 года, призвал сбивать самолеты с иностранными политиками, прибывающими поддерживать Украину в условиях полномасштабной войны с РФ.