В Украине впервые выполнили трансплантацию сердца 6-летнему ребенку: появились данные о его состоянии

В Украине впервые выполнили трансплантацию сердца 6-летнему ребенку. Девочка чувствует себя хорошо.

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Об этом сообщил врач-кардиохирург, директор Института сердца Минздрава Украины – Борис Тодуров. Именно он вместе с командой врачей института провел трансплантацию.

"Впервые в Украине. Сегодня ночью в институте выполнена трансплантация сердца 6-летней девочке. Операция прошла гладко, девочка экстубирована через два часа после операции. Подробности опубликуем позже", – отметил Тодуров.

В Институте сердца Минздрава Украины уточнили, что новое сердечко получила девочка 6 лет.

"Девочка чувствует себя хорошо", – добавили там.

Напомним, 17-летняя Влада Федорченко с Донбасса в течение 10 лет находилась на гемодиализе и нуждалась в пересадке почки. Девочка перенесла 15 хирургических вмешательств, пока 23 апреля ей не пересадили почку от посмертного донора в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские хирурги провели уникальную операцию по пересадке лёгких от посмертного донора. Орган пересадили 56-летнему киевлянину Алексею Чернышкову.

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