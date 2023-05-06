Без операции могла умереть: 17-летней украинке пересадили почку в 'Охматдете', к спасению девочки приобщались неравнодушные. Фото

17-летняя Влада Федорченко из Донетчины в течение 10 лет находилась на гемодиализе и нуждалась в пересадке почки. Девочка перенесла 15 хирургических вмешательств, пока 23 апреля ей не пересадили почку от посмертного донора в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет".

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Помогли девочке дождаться донорского органа обычные украинцы, отозвавшиеся на призыв благотворительного фонда "Good DoNations" и за сутки собрали средства на приобретение имплантов мочеточников, без которых ребенок мог бы погибнуть. В настоящее время Влада с мамой проходит реабилитацию в столице.

Влада успели прожить не так много, однако испытаний на ее долю выпало немало. Родилась девочка в 2006 году и, как вспоминает ее мама, с первых дней жизни заболела воспалением легких. Эта первая болезнь подорвала здоровье девочки на всю последующую жизнь: впоследствии врачи диагностировали двусторонний мегауретер мочевого пузыря.

В течение нескольких последующих лет Влада проходила лечение в родном городе. Однако в 2013-м ее состояние стремительно ухудшилось: у девочки критически снизился уровень гемоглобина и ее направили на переливание крови в тогда еще не оккупированный Донецк.

"После переливания крови нас направили к неврологу, который выписал направление на установление фистулы и дальнейшее проведение процедуры гемодиализа (внепочечная очистка крови. – Ред.). Он также сказал нам, что нужна пересадка почки", – вспоминает мама Влады.

А дальше в Донбассе Россия начала войну. Так что лечение девочка продолжила сначала в Харькове, а с 2016 года – в НДСЛ "Охматдет"

"С процедурой перитониального диализа возникали постоянные перитониты и постоянные операции. После этого были установлены несколько фистул за семь лет. С 2016 года мы практически постоянно жили в отделении хронических интоксикаций детской больницы "Охматдет". В результате постоянного проведения гемодиализа был установлен диагноз сердечной недостаточности. И нам сказали, что необходимо проводить пересадку сердца и почки", – вспоминает вердикт врачей, который сначала показался чуть ли не приговором, мама Влады.

Впрочем, столичным врачам удалось запустить процесс восстановления сердца девочки. Однако потребность в донорской почке не исчезла, поэтому Владу внесли в лист ожидания донорского органа.

И она его дождалась – благодаря неравнодушным украинцам, подарившим Владе то, что дороже всего: время.

Как рассказали медики "Охматдета", из-за гемодиализа (процедуры, заменяющей работу почек. – Ред.), который проводили Владе через день, в феврале у девочки засорились мочеточники. Единственным выходом для нее было установление специального импланта, ведь иначе Влада не смогла бы продолжать гемодиализ, а следовательно – могла бы просто не дожить до трансплантации почки.

За помощью врачи обратились к Детскому Благотворительному Фонду "Good DoNations". Его основательницы Татьяна Сохар и Анна Голубкова 19 февраля объявили срочный сбор для спасения Влады – и всего за сутки смогли не только найти имплант, но и с помощью неравнодушных украинцев собрать нужную сумму, чтобы его выкупить, и передать в больницу.

Уже 20 февраля медики "Охматдета" установили имплант девочке.

Так Влада смогла дождаться донорского органа. И 23 апреля юную украинку прооперировали специалисты "Охматдета".

"В воскресенье, 23 апреля, Владе пересадили новую почку от посмертного донора. Она чувствует себя хорошо", – отметили медики "Охматдета".

17-летняя девочка 10 лет находилась на гемодиализе. За это время она перенесла 15 хирургических вмешательств.

Сейчас Влада с мамой еще находятся в больнице. Впереди у них есть еще одна проблема: семье просто некуда возвращаться. Тем более что медики настаивают, что в течение следующих 12 месяцев девочка должна находиться недалеко от больницы.

"После выписки мы не можем попасть домой, поскольку мы из Константиновки Донецкой области, где сейчас активно проходят военные действия и из города эвакуированы все дети. Очень прошу о помощи в поисках жилья", – обратилась к неравнодушным соотечественникам мама Влады.

Напомним, ранее стало известно, что потерявший на фронте ногу украинский военный пробежал Лондонский марафон.

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