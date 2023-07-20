В Украине впервые провели трансплантацию костного мозга 2-месячному ребенку. Фото

Первый раз в Украине в клинике "Охматдет" в Киеве была осуществлена трансплантация костного мозга (ТКМ) двухмесячному малышу. Донором для ребенка стал его четырехлетний брат.

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Об этом сообщают на Facebook-странице больницы. У мальчика был обнаружен тяжелый комбинированный иммунодефицит, и его можно было спасти только посредством пересадки костного мозга.

Как отмечается, во время рождения у Максима, как и у других новорожденных, взяли образец крови для неонатального скрининга на 21 редкую болезнь.

"На 48-й час жизни у ребенка взяли образцы крови для проведения исследования. Во Львовском скрининговом центре было проведено первичное исследование, затем неутешительный результат подтвердили в экспертном центре "Охматдета". Благодаря скринингу болезнь удалось обнаружить еще до появления первых симптомов и начать своевременное лечение", – рассказала заведующая лабораторией медицинской генетики НДСБ "Охматдет" Наталья Ольхович.

Мальчику был поставлен диагноз – тяжелый комбинированный иммунодефицит. Без трансплантации костного мозга только 5% детей доживают до 300-го дня жизни, в то время как 95% умирают из-за инфекций. Это наследственное генетическое заболевание приводило к преждевременной смерти членов семьи мальчика в течение нескольких поколений. Последним умершим был родной брат матери, ему было всего несколько дней после рождения. Однако благодаря усилиям медицинской команды этот замкнутый круг удалось остановить.

Сначала мальчик получил лечение в Западноукраинском специализированном детском центре во Львове, а позже медицинские специалисты обратились к специалистам отделения трансплантации костного мозга в Киеве. Чтобы обеспечить эффективное лечение ребенка, участие в этом процессе приняла мультидисциплинарная команда из разных отделений столичного клинического госпиталя "Охматдет". Четырехлетний брат Евгений стал донором костного мозга для Максима. Мальчику было всего два месяца, когда состоялась трансплантация, и теперь он стал самым молодым пациентом в Украине, которому провели такую операцию.

"Трансплантация костного мозга позволила скорректировать иммунную систему мальчика. Теперь у него есть шанс на полноценную и долгую жизнь. Его иммунная система больше не боится инфекций", – рассказывает заведующий отделением трансплантации костного мозга Александр Лисица.

Мальчик уже выписан из больницы, и он вернулся с матерью домой на Ивано-Франковщину.

Ранее сообщалось, что 4-летний мальчик из Ривне стал посмертным донором и спас жизнь троим детям. Родители ребенка дали согласие на посмертную пересадку органов, чтобы подарить шанс на жизнь другим детям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине впервые выполнили трансплантацию сердца 6-летнему ребенку. Девочка чувствует себя хорошо.

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