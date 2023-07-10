4-летний мальчик из Ривне стал посмертным донором и спас жизнь троих детей

В Ривне случилась крайне трогательная история. Четырехлетний мальчик стал посмертным донором. Ребенок спас жизнь троих детей.

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Об этом сообщили в больнице "Охматдет", специалисты которой пересадили 2 почки и печень маленьким пациентам (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Донором для пациентов Охматдета стал 4-летний мальчик из Ривне, которому диагностировали смерть мозга. Родители ребенка дали согласие на посмертную пересадку органов, чтобы подарить шанс на жизнь другим троим детям. Светлая память донора и уважение его семье", – сообщили в "Охматдете".

Так, 2 почки пересадили 12-летнему мальчику из оккупированной Россией части Херсонской области. Этот ребенок более 3-х лет ждал трансплантации и все это время жил в "Охматдете".

Печень от малыша пересадили 15-летнему мальчику из Кировоградской области. А пересадку сердца мальчика сделали 6-летней девочке. Это хирургическое вмешательство провели в Институте сердца Минздрава Украины.

"Таким образом, шанс на жизнь получили трое детей. Спасибо медикам за их работу и спасение детей Украины", – резюмировали в "Охматдет".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине впервые выполнили трансплантацию сердца 6-летнему ребенку. Девочка чувствует себя хорошо.

Ранее украинские хирурги провели уникальную операцию по пересадке лёгких от посмертного донора. Орган пересадили 56-летнему киевлянину Алексею Чернышкову.

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