В Украине возобновят работу камер фиксации нарушений ПДД, – Монастырский

Через несколько дней в Украине будет возобновлена работа камер автоматической фиксации скорости. Даже во время войны нарушение ПДД продолжает ежедневно убивать его участников.

Об этом в эфире национального телемарафона UA вместе рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. По его словам, превышение скорости – это одна из наиболее распространенных причин ДТП в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Сейчас они (камеры. – Ред.) тестируются и уже через несколько дней могут быть запущены на трассах общегосударственного значения там, где это будет возможно", – рассказал министр.

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Он также прокомментировал смертельное ДТП, произошедшее накануне в Ривненской области. По словам Монастырского, она произошла именно из-за нарушения ПДД: водитель микроавтобуса Mercedes Vito выехал на встречную полосу, не справился с управлением и врезался в бензовоз, а тот опрокинулся и столкнулся с пассажирским автобусом.

Напомним: в результате столкновения 3 мая микроавтобуса, пассажирского автобуса и бензовоза погибли 26 человек и еще 12 травмированы. Погиб также и водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, по предварительной версии, виновник самой масштабной трагедии на дорогах Украины за последнее десятилетие.

Как сообщал OBOZREVATEL, участниками смертельного ДТП, произошедшего на Ривненщине 3 мая, стали 38 человек. Среди жертв автокатастрофы – два 17-летних подростка.