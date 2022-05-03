На Ривненщине автобус столкнулся с бензовозом: 17 погибших. Фото и видео

Вечером 3 мая на трассе Киев – Чоп в Ровенской области столкнулись рейсовый автобус и бензовоз. В результате ДТП погибли 17 человек и еще шестеро травмированы.

Факт аварии подтвердили в Telegram Национальной полиции Украины и отметили, что трасса сейчас перекрыта. Отмечается, что ДТП произошло недалеко от села Сытное Дубенского района (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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"Пока известно о шести травмированных. На место происшествия выехал начальник полиции области Алексей Камышанский, работает следственно-оперативная группа ГУНП, полицейские отделения № (г. Радивилов) и Дубенского районного отдела", – говорится в сообщении.

В ГСЧС Украины сообщили, что в результате столкновения начался пожар, который удалось ликвидировать в 20:35. На месте работали 24 спасателя и 6 единиц техники.

Как сообщил "Суспільному" начальник Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль, попавший в ДТП автобус ехал, предварительно, по маршруту "Харьков –Згожелец". Он уточнил, что патрульные организовали объезд транспорта со стороны Ривне и Львова.

Напомним: 1 мая в Киевской области столкнулись автомобиль BMW и мотороллер. От полученных травм водитель и пассажирка двухколесного транспорта скончались на месте ДТП.

"Согласно результатам медицинского освидетельствования, водитель легковушки был пьян. В его крови обнаружили 1.8 промилле алкоголя", – рассказали в полиции.

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее в Польше автомобиль с украинцами попал в дорожно-транспортное происшествие. Вследствие этого погибла 22-летняя гражданка Украины. Автомобиль свернул с дороги и съехал в озеро. Всего в транспортном средстве находилось три человека.