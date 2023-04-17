Синоптики спрогнозировали пик подъема воды в Днепре в Киеве: названа дата

В Киеве пик паводков в результате подъема воды в реке Днепр прогнозируют 22 апреля. При этом в настоящее время аварийные подтопления на территории столицы не зафиксированы.

Видео дня

Об этом сообщил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, передает телеканал Киев. Ранее в столичном регионе объявили ІІ уровень опасности, оранжевый.

"Сегодня по городу Киеву у нас нет аварийных подтоплений. Есть подтопление пойменных территорий. Эти территории почти каждый год подтапливаются при весенних наводнениях. Согласно информации Укргидрометцентра, пик весеннего наводнения мы будем ожидать где-то 22 апреля. Также наводнение этого года увеличивается на 0,5- 1 метр по сравнению с прошлыми годами", – рассказал Ткачук.

Он уточнил, что по состоянию на 17 апреля в столице подтопленными являются острова в парке Муромец, Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, а также частные участки в районе Осокорков.

Напомним, в столице из-за подъема воды почти полностью затопило набережную в районе улицы Приречной. Поэтому на Оболонском острове оказалась заблокирована техника коммунальщиков, которые строят там парковую зону.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за весеннего паводка может изменить цвет вода, которая течет из кранов в домах жителей столицы. Однако это никак не влияет на ее качество.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!