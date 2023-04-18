В четырех областях Украины объявили красный уровень опасности из-за половодья: где худшая ситуация

В четырех областях Украины из-за весеннего половодья объявили красный уровень опасности, еще в двух регионах — оранжевый. Самая тяжелая ситуация сейчас на реке Днепр.

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Об этом сообщил начальник отдела гидрологических прогнозов "Укргидрометцентра" ГСЧС Илья Перевозчиков. Он также сказал, когда ожидается пик половодья.

Так, оранжевый уровень опасности объявлен в Киевской и Черниговской областях, а в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях – красный.

Руководитель отдела гидрологических прогнозов "Укргидрометцентра" отметил, что последний раз наводнение такого масштаба было в 2013 году.

Метеорологи ожидают пик половодья на период с 18 по 28 апреля.

"Точно сказать о дате, на которую придется пик половодья, невозможно, потому что это процесс гидродинамики, то есть движения воды по руслу. У нас есть, по прогностическим данным, период 10 дней, с 18 по 28 апреля. Именно в этот период мы ожидаем прохождение максимальных уровней", - объяснил Илья Перевозчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в эти дни страдает весенними паводками. Сезонное повышение уровня воды наблюдается в реках Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг.

В Киеве пик паводков в результате подъема воды в реке Днепр прогнозируют 22 апреля. При этом в настоящее время аварийные подтопления на территории столицы не зафиксированы.

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