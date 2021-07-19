В Украине возможен потоп, как в Германии? Синоптики дали разъяснения

Циклон, который вызвал стихийное бедствие в Германии, Бельгии и ряде других стран Европы, не представляет угрозы для Украины. На сегодня он потерял свою силу.

Об этом OBOZREVATEL рассказали синоптики Украинского гидрометцентра Наталья Птуха и Роман Мурмыло. Ливни, происходящих на территории Украины, обусловленные другими причинами, пояснили они.

"Синоптические процессы, которые происходили над Германией, по сути, теряют свою силу, и именно на Украину особого влияния они не имеют. В частности, нет прямой корреляции между мощными ливнями в Киеве 19 июля и событиями в Европе", – подчеркнула Птуха.

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Синоптик объяснила, что причиной стихийного бедствия в Германии стали несколько факторов, в частности, холодный атмосферный фронт и местные условия. В то же время Украину от влияния этого фронта спас антициклон. "У нас тогда стоял антициклон, который блокировал процессы с запада".

Впоследствии воздушная массы из Европы начала поступать и в Украину, "но уже видоизмененная" и не представляющая опасности. По словам Птухи, над Украиной образовался мезоциклон, который и принес кратковременные мощные ливни.

Дожди и ливни, которые продолжаются в Украине, никоим образом не связаны с циклоном, который вызвал разрушительные ливни в Германии и Бельгии, добавил Мурмыло. "Циклона как такового нет, у них своя погода, и нас она не касается. Даже те катастрофические дожди, которые были в Германии, не имеют отношения к нам. Сейчас над нами малоподвижное поле повышенного давления", – пояснил он.

Как писал OBOZREVATEL, из-за мощных ливней в Германии и Бельгии погибли более 190 человек. За два дня в этих и нескольких других странах Европы выпала двухмесячная норма осадков. 19 июля в Киеве прошел мощный ливень. Многие улицы оказались под водой.