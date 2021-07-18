Наводнения в Германии и Бельгии унесли 170 жизней, непогода обрушилась на Австрию. Фото и видео

Количество погибших из-за масштабного наводнения в Германии возросло до 143 человек. В Бельгии насчитывается уже 27 жертв стихии. За два дня в этих странах, а также в местами в Швейцарии, Люксембурге и Нидерландах выпала двухмесячная норма осадков. Также ливни обрушились на Австрию.

Сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести, из-за высокого уровня воды добраться до них невозможно, пишет Reuters. В некоторых районах Германии все еще отсутствует связь, из-за потопа разрушены дома, повалены линии электропередач и затоплены дороги.

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При этом отмечается, что погодные условия несколько улучшились. Уровень воды в небольших реках начал понижаться, а вот в Рейне он наоборот растет, сообщает Focus. Местами по Германии плотины нагружены до предела, в связи с чем было решено эвакуировать население либо контролировать ситуацию при помощи снятия ряда заграждений.

Компании Schwarz Group (Lidl, Kaufland, Schwarz Produktion и PreZero) приняли решение пожертвовать 10 млн евро на экстренную помощь для пострадавших от наводнения, передает Bild.

Сильные ливни привели также к выходу из берегов реки в Австрии. Из-за этого были подтоплены ряд населенных пунктов, сильнее всего пострадал город Халлайн в федеральной земле Зальцбург. На данный момент значительных разрушений и пострадавших нет.

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