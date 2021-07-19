Ливень в Киеве: жители города спасали собак и плавали на надувных лебедях. Видео

Киев в понедельник, 19 июля, накрыл сильнейший ливень, в результате чего многие улицы города оказались затопленными. Жители столицы по-разному отреагировали на проявления силы природы, в частности на Оболони девушка искупалась прямо в огромной луже.

Соответствующее видео разместил Telegram-канал UKR INFORM. На записи видно, что киевлянка в купальнике, используя надувной круг в виде лебедя устроила заплыв в подземном переходе (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Коротко о ситуации с погодой в Киеве", – говорится в подписи к видеоролику.

Видео дня

В другом районе столицы, как сообщил Telegram-канал Киев без цензуры, молодой человек устроил заплыв по затопленной улице несмотря на то, что воды было примерно по колено.

"Отличная новость для тех, кто не уехал на море: море уже в Киеве", – написал авто ролика.

При этом, несмотря на бушевавшую стихию, порывы ветра и сильнейший ливень, среди киевлян нашлись те, кто не бросил в беде бездомных животных. Telegram-канал KIEVMAP опубликовал видео, на котором видно, как мужчина на деревянном поддоне перевозит по затопленному участку дороги собаку.

Напомним, Киев в понедельник, 19 июля, накрыл ураган. В некоторых районах столицы ветер валил деревья, а проезд на дорогах оказался заблокирован.