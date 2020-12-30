В Украине снова начала действовать уголовная ответственность за ложь в декларациях
В Украине 30 декабря вступил в силу закон, возвращающий уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
Текст документа опубликован в парламентской газете "Голос Украины", пишет УНН. Президент Владимир Зеленский подписал данный законопроект 24 декабря.
Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" призван устранить пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.
Так, внесены изменения в примечание к статье 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые уточняют субъектов данного правонарушения и позволяют накладывать административные взыскания в случае, когда сведения госчиновников в декларации отличаются от достоверных на сумму "от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", а не "от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц" как указано в действующей редакции.
Документом предлагается исключить из Уголовного кодекса Украины статью 366-1, при этом дополнить его новой статьей 366-2 "Декларирование недостоверной информации", устанавливающей уголовную ответственность за недостоверное декларирование:
если данные сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по части первой настоящей статьи;
если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по части второй настоящей статьи.
Кроме этого, УК Украины дополнен статьей 366-3, предусматривающей уголовную ответственность за умышленное непредоставление госчиновником декларации – в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК. Это решение дало начало конституционному кризису в Украине.
В отчете Европейского Союза по Украине отметили, что решение КСУ ставит под сомнение антикоррупционные достижения страны.
27 ноября в Раде зарегистрировали проект закона Зеленского по восстановлению ответственности за декларирование недостоверной информации, предусматривавший наказание за ложь в декларации – до двух лет лишения свободы.
30 ноября в Раде появился проект закона №4441 от группы нардепов, в котором наоборот предлагали не наказывать коррупционеров тюрьмой.
4 декабря Рада приняла компромиссный законопроект, которым восстанавливается ответственность за декларирование недостоверной информации.