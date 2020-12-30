В Україні знову почала діяти кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях

В Україні 30 грудня набув чинності закон, який повертає кримінальну відповідальність за неправдиве декларування.

Текст документа оприлюднений у парламентській газеті "Голос України", пише УНН. Президент Володимир Зеленський підписав цей законопроєкт 24 грудня.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" покликаний усунути прогалини в законодавстві, що виникли у зв'язку з рішенням Конституційного суду України від 27 жовтня 2020 року про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Так, внесено зміни в примітку до статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які уточнюють суб'єктів даного правопорушення і дозволяють накладати адміністративні стягнення у разі, коли відомості держчиновників у декларації відрізняються від достовірних на суму "від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб ", а не "від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб" як зазначено зараз.

Документом пропонується виключити з Кримінального кодексу України статтю 366-1, при цьому доповнити його новою статтею 366-2 "Декларування недостовірної інформації", яка встановлює кримінальну відповідальність за неправдиве декларування:

якщо ці відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – у вигляді штрафу від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років за частиною першою цієї статті;

якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму більше ніж 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – у вигляді штрафу від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років за частиною другою цієї статті.

Водночас КК України доповнено статтею 366-3, яка передбачає кримінальну відповідальність за умисне неподання держчиновником декларації – у вигляді штрафу від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за декларування неправдивої інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за неправдиве декларування майна та обмежили повноваження НАЗК. Це рішення дало початок конституційній кризі в Україні.

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