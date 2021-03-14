В Украине вакцинировали более 50 тысяч человек: какие регионы лидируют

В Украине за минувшие сутки, 13 марта, прививку против коронавируса получили 3 596 человек.

С начала кампании иммунизации привили 51 137 украинцев. Все они получили только одну дозу препарата, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Наибольшее количество прививок вчера сделали в Луганской области – 370, Черновицкой – 290, Хмельницкой – 270, Киевской – 260 и Херсонской области – 230.

За весь период в Украине больше всего людей вакцинировали в Донецкой области – 4 784, меньше – в Черниговской области – 926 прививок.

Напомним, украинцев старше 80 лет обещают вакцинировать от коронавируса по месту их проживания. Сейчас в Минздраве думают, как уговорить людей согласиться на прививку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины ответили, нужно перед вакцинацией против коронавируса сдавать тест на антитела.