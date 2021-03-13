Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины ответили, нужно ли перед вакцинацией от коронавируса сдавать тест на антитела.
Как пишет LIGA.net, тестироваться на антитела или антигены к COVID-19 перед или после прививки не нужно.
"Учитывая серьезные риски для здоровья и то, что можно повторно заразиться COVID-19, нужно вакцинироваться, даже если вы переболели", – говорится в сообщении.
Пока точно неизвестно, как долго сохраняется приобретенный иммунитет. Поэтому вакцинация – надежная защита от коронавируса.
Напомним, две недели назад в Украине началась вакцинация от коронавируса, однако ее темпы могли быть лучше. Первую прививку получили только 38 тысяч человек, это ничтожно низкие показатели по сравнению с Европой и США.
При таком раскладе украинцы, попавшие в последнюю пятую волну, могут ждать прививки десятилетиями.
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинцы смогут бесплатно получить международное свидетельство о вакцинации против коронавируса.
По его словам, в случае, если любая из стран решит пропускать через границу только людей с подобным документом, то у наших граждан он будет на руках.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине наряду с общим ростом количества новых случаев коронавирусной инфекции все чаще медики обнаруживают COVID-19 у детей и категории граждан 35-50 лет. За последний месяц неоднократно у маленьких пациентов фиксировали течение болезни с осложнениями.
По словам врачей, инфицированные дети все чаще нуждаются в госпитализации. Первыми сигналами заражения могут стать общие интоксикационные проявления, бронхит, гайморит и другие заболевания.