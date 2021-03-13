Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
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Тестироваться на антитела перед или после прививки не нужно

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины ответили, нужно ли перед вакцинацией от коронавируса сдавать тест на антитела.

Как пишет LIGA.net, тестироваться на антитела или антигены к COVID-19 перед или после прививки не нужно.

"Учитывая серьезные риски для здоровья и то, что можно повторно заразиться COVID-19, нужно вакцинироваться, даже если вы переболели", – говорится в сообщении.

Пока точно неизвестно, как долго сохраняется приобретенный иммунитет. Поэтому вакцинация – надежная защита от коронавируса.

Напомним, две недели назад в Украине началась вакцинация от коронавируса, однако ее темпы могли быть лучше. Первую прививку получили только 38 тысяч человек, это ничтожно низкие показатели по сравнению с Европой и США.

При таком раскладе украинцы, попавшие в последнюю пятую волну, могут ждать прививки десятилетиями.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинцы смогут бесплатно получить международное свидетельство о вакцинации против коронавируса.

По его словам, в случае, если любая из стран решит пропускать через границу только людей с подобным документом, то у наших граждан он будет на руках.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Украине наряду с общим ростом количества новых случаев коронавирусной инфекции все чаще медики обнаруживают COVID-19 у детей и категории граждан 35-50 лет. За последний месяц неоднократно у маленьких пациентов фиксировали течение болезни с осложнениями.

  • По словам врачей, инфицированные дети все чаще нуждаются в госпитализации. Первыми сигналами заражения могут стать общие интоксикационные проявления, бронхит, гайморит и другие заболевания.

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