Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины ответили, нужно ли перед вакцинацией от коронавируса сдавать тест на антитела.

Как пишет LIGA.net, тестироваться на антитела или антигены к COVID-19 перед или после прививки не нужно.

"Учитывая серьезные риски для здоровья и то, что можно повторно заразиться COVID-19, нужно вакцинироваться, даже если вы переболели", – говорится в сообщении.

Пока точно неизвестно, как долго сохраняется приобретенный иммунитет. Поэтому вакцинация – надежная защита от коронавируса.

Напомним, две недели назад в Украине началась вакцинация от коронавируса, однако ее темпы могли быть лучше. Первую прививку получили только 38 тысяч человек, это ничтожно низкие показатели по сравнению с Европой и США.

При таком раскладе украинцы, попавшие в последнюю пятую волну, могут ждать прививки десятилетиями.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинцы смогут бесплатно получить международное свидетельство о вакцинации против коронавируса.

По его словам, в случае, если любая из стран решит пропускать через границу только людей с подобным документом, то у наших граждан он будет на руках.

Как сообщал OBOZREVATEL: