В Украине ударят морозы до минус 7: синоптики рассказали, когда ждать похолодания. Карта

Погода в Украине в воскресенье, 24 октября, будет прохладной, температура воздуха на некоторых территориях опустится до +6 градусов днем. В последующие дни ночью ожидаются заморозки от -1 до -7 градусов Цельсия.

Осадков не предвидится, сообщает Укргидрометцентр. Так, 24 октября температура воздуха днем на западе страны составит +6+10 градусов, ночью – от +2 до +5 тепла. В северных регионах прогнозируется +6+10 днем и + 1 + 4 – ночью. Аналогичная ситуация сложится и в центральных областях.

На востоке страны будет несколько теплее – от +8 до +11 днем, и +2+6 – ночью. Выше всего столбики термометров поднимутся на юге страны – от 10 до 13 тепла днем и до +7 – ночью.

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Уже в ночь на 25 октября в Украину придут заморозки. Сильнейшие будут на западе страны – от 0 до -5 градусов. На остальной территории они прогнозируются от -1 до -3. Дневные температуры будут держаться на уровне +6+10 градусов.

В ночь на 26 октября морозы усилятся. В частности, в Черновицкой и в Луганской области столбики термометров опустятся до -7 градусов, на Харьковщине – до -6. На остальной территории страны – будут держаться на уровне -1-4. А вот днем на западе воздух прогреется от +11 до +14, в других регионах в среднем прогнозируется +5+10 градусов.

Напомним, согласно прогнозу синптика Татьяны Негадайловой, зима в этом году будет более "традиционной" для нашего региона. Можно ожидать и снега, и мороза, несмотря на то, что за последние годы снежная зима стала редкостью. По ее словам, глобальное потепление изменило климат Украины.

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