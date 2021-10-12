В Карпатах ударил мороз и выпал снег. Фото

Во вторник, 12 октября, на горе Поп Иван Черногорский, высота которой 2028 метров, снова ударил мороз и выпал снег. Также заснежило межгорную долину Драгобрат, что на высотах 1300-1707 метров над уровнем моря.

Видимость в Карпатах была немного ограниченной из-за тумана. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По его данным, температура воздуха на Белом Слоне по состоянию на 09:30 опустилась до -1 °С, там шел снег и дул юго-западный ветер, 5 м/с. В общем погода в районе гор облачная, туманная.

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Мелкий снег во вторник шел и в районе горнолыжного курорта Драгобрат в массиве Свидовец. Изменение погоды зафиксировали камеры наблюдения.

В Укргидрометцентре прогнозировали, что 12 октября в Карпатском регионе будет немного дождливо и пойдет мокрый снег. Температура воздуха из ночных -2 °С днем поднимется лишь до +5 °С.

Отметим, что в Украинских Карпатах заметно похолодало еще с выходных. Так, 10 температура воздуха там упала настолько, что между горами Стрымба (высота 1719 метров) и Стреминис (1652 метра) замерзло озеро. Соответствующее фото в Facebook выложил пользователь Валерий Гаврилишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам синоптиков, после нескольких дней дождей, а в Карпатах и мокрого снега, погода в Украине порадует солнцем. В частности, потепление ожидают с 14 октября, оно продлится все праздничные и обычные выходные.